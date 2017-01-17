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بالصور.. محميات أسوان تطلق سراح بجعة ضبطت بأحد المطاعم

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بالصور.. محميات أسوان تطلق سراح بجعة ضبطت بأحد المطاعم بالصور.. محميات أسوان تطلق سراح بجعة ضبطت بأحد المطاعم

>أسوان - عبد الله صلاح

أطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، إدارة المحميات الطبيعية بأسوان، سراح بجعة بيضاء تم ضبطها وعدد من التماسيح المحنطة بأحد المطاعم.

 

قال الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، مدير عام المحميات بأسوان، إن الإدارة بالتنسيق مع شرطة البيئة تمكنوا من ضبط 9 تماسيح محنطة مختلفة الأحجام بجانب بجعة بيضاء حية، وذلك أثناء قيام أحد مطاعم الأسماك بمدينة أسوان بعرضها بالمطعم.

 

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة، وعمل التقرير الفنى، والذى أوصى بإطلاق البجعة بمحمية سالوجا وإيداع التماسيح المحنطة بمتحف محمية سالوجا وغزال.

 

 

 

 


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