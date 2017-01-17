المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 2.1 مليون يمنى بسبب النزاع الدائر

جنيف (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان، عن أن عدد النازحين اليمنيين جراء النزاع الدائر فى البلاد بلغ قرابة 2.1 مليون نازح، والذين يواجهون أزمة إنسانية وظروفا صعبة يفاقمها العدد المتزايد من المهاجرين من منطقة القرن الإفريقى إلى اليمن فى محاولة لعبور البلاد فى طريقهم إلى المملكة العربية السعودية.. حيث وصل عدد هؤلاء إلى قرابة 12 ألف شخص شهريا.

وأوضح ميلمان- فى مؤتمر صحفى بجنيف اليوم الثلاثاء، أن وفدا رفيع المستوى من المنظمة الدولية قام بزيارة العديد من المواقع فى اليمن من أجل تقييم ودعم جهود المنظمة فى مساعدة مئات الألاف من النازحين على مستوى اليمن وتوفير الرعاية الصحية المواد غير الغذائية ومواجهة فصل الشتاء الصعب.. كما زار الوفد كذلك الأماكن المخصصة للأطفال النازحين، والتى أعدتها المنظمة الدولية للهجرة لتقديم المساعدة المباشرة لهم، بالإضافة إلى دورات التوعية والدعم النفسى للأطفال المصابين بصدمات نفسية.

وأشار المتحدث إلى أن المنظمة ركزت على تلك الزيارة لزيادة المساعدة للأشخاص فى اليمن، خاصة قبل إطلاق النداء الإنسانى لمساعدة المحتاجين فى اليمن، وذلك من قبل الأمم المتحدة فى 8 فبراير المقبل فى ذات الوقت الذى قام رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، بزيارة إلى الرياض، حيث أطلع الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين على ماتقوم به المنظمة، مع التركيز بوجه خاص على الوضع الصحى للنازحين اليمنيين والمهاجرين من القرن الإفريقى وماتقوم به الفرق الصحية المتنقلة للمنظمة فى أكثر من 18 من محافظات اليمن لتقديم الرعاية الصحية الأولية للمحتاجين.

من جانبه أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لوران دو بويك أن زيادة المساعدة الإنسانية إلى السكان اليمنيين النازحين والمهاجرين والمجتمعات التى تستضيفهم تمثل أولوية.