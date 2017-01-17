بلدية أبوظبي توقع اتفاقية لإنشاء السوق الشعبي بتكلفة 750 مليون درهم

وقعت كل من بلدية مدينة أبوظبي وشركة القدرة القابضة اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، تتولى بموجبها القدرة القابضة تصميم وبناء وتشغيل واستثمار مشروع السوق الشعبي بتكلفة تقدر بـ 750 مليون درهم.

ويتمتع مشروع السوق الشعبي بموقعه المميز وبأهمية ثقافية وتجارية، حيث يقع في حوض غرب 64 بين جسر المقطع وبين شارع الخليج العربي بإطلالة رائعة على جامع الشيخ زايد الكبير على طول الجانب الغربي، بينما يقع فندق ريتز كارلتون على طول الجانب الشمالي ، وخور المقطع على الجانب الشرقي.

يمتد المشروع على أرض مساحتها تبلغ 245,000 متر مربع ويتضمن مجموعة من المراكز التجارية والثقافية والترفيهية، من أهمها السوق الشعبي التراثي الاماراتي، ومركز للمسارح والفنون ،ومركز للصقور، فضلاً عن مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي ومحلات تجارية ومركز للترفيه لجميع الأعمار، ومجمع شاليهات للنخبة، وفلل فخمة، وممشًى سياحي وميناء سياحي لليخوت.

من جانبه أكد مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن مشروع السوق الشعبي يأتي ضمن إطار عدد من المشاريع التطويرية والاستثمارية الخاصة بتفعيل أصول البلدية في عدد من المجالات السياحية والترفيهية والخدمية والتجارية سواء على صعيد إنشاء وتنفيذ هذه المشاريع أو على صعيد إدارتها واستثمارها.

ويجسد هذا المشروع رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى توطيد أواصر التكامل والتعاون مع القطاع الخاص لا سيما على صعيد دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الجديدة التي يتطلبها المجتمع من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة وبأسلوب حضاري وفقاً لمعايير عالمية.

وأشار أن هذا التوجه حظي برعاية كبيرة ودعم مستمر من خلال اعتماد المجلس التنفيذي الموقر عدداً من المشاريع الاستثمارية المطروحة الأمر الذي يبشر بمستقبل قريب مفعم بالحداثة وبخدمات راقية ومرافق عالمية المواصفات وفي بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على رفع معدل النمو باستمرار بما يحقق رؤية حكومة أبوظبي وخطتها التطويرية الشاملة 2030 .

وأضاف المرر أن دائرة الشؤون البلدية والنقل – بلدية مدينة أبوظبي حريصة على تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص ، وتؤمن أن تكامل أهداف الجانبين من شأنه تمكين الاقتصاد وجذب الاستثمارات والارتقاء المستمر بالخدمات ، بالإضافة إلى توفير منظومة من المرافق الخدمية وفقا لأعلى المعايير العالمية سواء على صعيد المرافق السياحية أو التراثية أو الاستثمارية والخدماتية .

وأِشار أن البلدية مقبلة على العديد من المشاريع الاستثمارية والترفيهية والخدماتية بالتعاون مع القطاع الخاص ستشكل في مجموعها قاعدة صلبة من المرافق التي توفر قيم السعادة والرفاهية لجميع السكان ،ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع القناة في منطقة المقطع ومشاريع الاستراحات الخارجية وغيرها الكثير من المشاريع الواعدة.

وأوضح أن السوق الشعبي بعد اكتمال تنفيذه سيشكل مع مشروع القناة والصرح العالمي المميز مسجد الشيخ زايد الكبير منظومة رائعة من المكونات الدينية والثقافية والتراثية والتي من شأنها تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع خارطة السياحة في أبوظبي ، الأمر الذي يحقق رؤية أبوظبي 2030 والهادفة من ضمن استراتيجياتها إلى تمكين البنية التحتية العملاقة من الأسواق والمرافق الخدمية والسياحية والترفيهية والاستثمارية.

وبهذه المناسبة صرح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة قائلاً: نسعى لأن يكون مشروع السوق الشعبية وجهة سياحية اقتصادية مستقبلية مهمة في إمارة أبوظبي، ونفخر بالعمل على تطوير هذا المشروع الوطني الذي نهدف من خلاله إلى المحافظة على التراث الإماراتي الأصيل الذي ورثناه من آبائنا وأجدادنا، عبر تنفيذنا أفكاراً مبتكرة تضفي بصمة تراثية بطابع عصري حديث ينسجم مع الرؤية التطويرية لإمارة أبوظبي، وأكد الدرعي أن مشروع تطوير السوق الشعبي يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لشركة القدرة القابضة والرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم النشاط السياحي في إمارة أبوظبي وذلك بالتعاون مع مختلف الهيئات الوطنية وفي مقدمتها بلدية مدينة أبوظبي، كما أن المشروع يكون مكملاً للمشاريع المجاورة بهدف تعزيز الرؤية السياحية لامارة أبوظبي مما يعزز روح التعاون بين المطوريين كافة في تلك المنطقة.

على الصعيد ذاته سوف تتولى القدرة القابضة مهمة إنشاء البنية التحتية في أرض المشروع فيما تتولى بلدية مدينة أبوظبي توفير لوازم البنية التحتية الخارجية، وفيما يخص الاستفادة من الوحدات التجارية داخل السوق، فسوف تتعاون الجهتان بالتنسيق مع المواطنين الراغبين في تأجير تلك الوحدات ممن يعملون في مجالات الحرف التقليدية والمنتجات التراثية، وسيخدم مشروع السوق الشعبي فئات عمرية واسعة متنوعة ثقافياً واجتماعياً عبر توفير مجموعة من الخدمات منها تجارة التجزئة وورش العمل الحرفية والعروض الترفيهية الفاخرة والواجهة البحرية الترفيهية، ومنصة مرتفعة للتصوير وسيتضمن مسجداً تُقام فيه بعض الأنشطة الثقافية والتعليمية الأساسية، إلى جانب المكتبة المصممة لتوفير معارف أساسية عن مبادئ الإسلام، وسيتم الوصول إلى السوق عبر مجموعة من وسائل النقل الحديثة منها العربة المعلقة (التلفريك)، التاكسي المائي، والمترو في المستقبل، وأنواع أخرى من الوسائل. يُعتبر المشروع من أحدث المشاريع التي تمزج بين قيم التراث الإماراتي وفن العمارة الحديث، إذ يرتقي السوق الشعبي كقلعة تراثية تمثل للزوار منصَّة رائعة ذات إطلالة فريدة على جامع الشيخ زايد الكبير، والمساحات الخضراء الخلابة، والقناة المائية المحيطة، إضافة إلى مساحات خضراء واسعة، وممرات للمشي مظللة ومكيفة وتكتسي ألواناً زاهية، وباحات كبيرة تتيح الفرصة للجلوس والاستمتاع بالأجواء التراثية الأصيلة.

مشروع "السوق الشعبي" من المشاريع المهمة التي ترسخ الهوية الوطنية وتعزز القيم والمفاهيم والتقاليد العربية الأصيلة وتحيي الموروث الثقافي والعمراني والاجتماعي، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية واقتصادية هامة، حيث يشكل التصميم التراثي للأسواق الشعبية عامل جذب للسياح والمتسوقين وذلك لما يتمتع به من طابع تراثي محلي عريق، وما يحتويه في نفس الوقت من المنتجات والمشغولات التقليدية.

الجدير بالذكر أن مشروع "السوق الشعبي" يعتبر بوابة نذهب من خلالها في رحلة شيّقة إلى الماضي الجميل، نكتشف فيها صوراً ومشاهد حية من حياة الآباء والأجداد، ونتعرف على تلك القيم الأصيلة والعادات والتقاليد التي مازلنا نعيشها في يومنا هذا، بل ونعمل على الحفاظ عليها وحمايتها من الزوال، فما تركه لنا الأجداد هو إرث ثقافي وحضاري يعكس ماضينا المجيد ومستقبلنا المشرق المضيء.