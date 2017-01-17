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وزير الطيران يتفقد مبني 2 الجديد بمطار القاهرة

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وزير الطيران يتفقد مبني 2 الجديد بمطار القاهرة وزير الطيران يتفقد مبني 2 الجديد بمطار القاهرة

شريف فتحى

قام شريف فتحي وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية بمبنى الركاب “2″ الجديد، بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة حركة سير الركاب داخل صالات السفر والوصول بالمطار، بعد إتمام انتقال 10 شركات للعمل بالمبنى الجديد، بالإضافة إلي مشاهدة بوابات البصمة البيرومترية بعد تركيبها.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن وزير الطيران المدني حرص على تفقد صالات السفر والوصول داخل المبني، والتأكد علي عمل كافة الأجهزة بالمبنى بعد إتمام نقل الشركات للعمل بالمبنى الجديد.

وأضافت المصادر، أن وزير الطيران حرص على لقاء مسئولي مطار القاهرة، وقيادات شركات الطيران العاملة بالمبنى الجديد، للتعرف منهم على أي مشاكل قد تواجههم في العمل بالمبنى الجديد، كما شاهد الوزير بوابات البصمة البيرومترية، والتي تم تركيبها في إطار خطة تطوير المنظومة الأمنية بالمطار.

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