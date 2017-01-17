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أمير الكويت يعزي «السيسي» في شهداء كمين «النقب» بالوادي الجديد

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أمير الكويت يعزي «السيسي» في شهداء كمين «النقب» بالوادي الجديد أمير الكويت يعزي «السيسي» في شهداء كمين «النقب» بالوادي الجديد

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

(أ.ش.أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي على قوة للشرطة على طريق الخارجة في محافظة الوادي الجديد، والذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة وإصابة آخرين، سائلًا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويلهم ذويهم جميل الصبر.

وأكد أمير الكويت، في برقية العزاء استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار في ، والتي تتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي على قوة الشرطة، راجيًا لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية ويلهم ذويهم جميل الصبر.

وفي السياق ذاته ، بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقية عزاء مماثلة.

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