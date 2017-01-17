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الزمالك يحدد موعد ومكان ودية جولدى

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الزمالك يحدد موعد ومكان ودية جولدى الزمالك يحدد موعد ومكان ودية جولدى

>كتب أحمد توفيق

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمى، إقامة المباراة الودية أمام فريق جولدى فى الثانية ظهر غد الأربعاء، على ملعب الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الأولمبى فى كأس يوم 3 فبراير المقبل فى دور الـ32 للمسابقة، وفى حال تأهل الوطنى لأدوار متقدمة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالجابون ستؤجل مباراة الزمالك و الأولمبى ليستعد الأبيض لمواجهة الأهلى يوم 10 فبراير فى السوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات.

 

من المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق بداية من الأسبوع المقبل فى أحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر يتخلله خوض مباراتين وديتين.

 


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