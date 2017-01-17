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كوبر يلجأ "للتدخين بشراهة" قبل مواجهة مالى

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كوبر يلجأ "للتدخين بشراهة" قبل مواجهة مالى كوبر يلجأ "للتدخين بشراهة" قبل مواجهة مالى

>رسالة الجابون - حاتم رضا

لاحظ الجهاز الفنى ولاعبو ، الحالة العصبية التى تسيطر على الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب، وذلك قبل ساعات من مواجهة مالى، فى افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة أفريقيا المقامة حاليا بالجابون.

 

كوبر كان دائم التدخين بشراهة فى بهو الفندق على غير المعتاد، وهو ما أرجعه الجهاز المعاون إلى كثرة التفكير فى مباريات المنتخب، وكذلك مباريات البطولة جميعها، خاصة أنه أول مرة يقود منتخب فى بطولة الأمم الأفريقية.

 

فيما ألمح عدد من اللاعبين إلى أن كوبر يشعر بضيق من ضعف الإمكانيات بفندق الإقامة، وهو ما يجعل حالته المزاجية سيئة فى معظم الأوقات. 


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مصر 365

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