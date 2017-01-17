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رسميا.. الأهلي يضم عمرو بركات من ليرس البلجيكى

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رسميا.. الأهلي يضم عمرو بركات من ليرس البلجيكى رسميا.. الأهلي يضم عمرو بركات من ليرس البلجيكى

>كتب محمد عراقى

أعلن نادى ليرس البلجيكى انتقال لاعبه عمرو بركات إلى النادى الأهلى، ويظهر اللاعب فى القلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة لتوقيع العقود بعد اتفاق محمود طاهر رئيس الأهلى مع ماجد سامى رئيس وادى دجلة على كل التفاصيل التعاقدية.

عمرو بركات بديلًا لحمودى فى الأهلى

وفضل الأهلى التعاقد مع عمرو بركات بعد نشوب خلاف مع أحمد حمودى فيما يخص الراتب الذى سيحصل عليه، فيما تم صرف النظر عن ضم شيملس بيكلى لاعب بتروجت بعد رفض لجنة الكرة اتمام التعاقد مع الدولى الإثيوبى.

عمرو بركات يعقد اجتماعا مع مسئول أهلاوى للاتفاق على البنود التعاقدية

عمرو بركات غادر معسكر نادى وادى دجله أمس الاثنين، لعقد جلسة مع أحد المسئولين الأهلاويةـ والتى انتهت بالاتفاق على ارتداء عمرو بركات للقميص الأحمر بداية من شهر يناير الجارى.

 

وانتقل عمرو بركات لصفوف ليرس البلجيكى الموسم الماضى لمده 4 سنوات قادما من صفوف المقاصة، إلا أن اللاعب كان سيرتدى قميص وادى دجله فى الدور الثانى، خاصة أن ماجد سامى هو رئيس ناديى ليرس ووادى دجلة.

عمرو بركات يوقع للأهلى 4 سنوات ونصف

ودخل الأهلى فى مفاوضات جادة مع عمرو بركات وناديه خلال الأيام الماضية، لتكلل المفاوضات بنجاح فى النهاية، ومن المقرر أن يوقع عمرو بركات على عقد ممتد مع الفريق الأحمر لمدة 4 سنوات ونصف.


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