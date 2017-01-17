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إسلام جمال يقترب من الإسماعيلى

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إسلام جمال يقترب من الإسماعيلى إسلام جمال يقترب من الإسماعيلى

>كتب أحمد توفيق

أقترب إسلام جمال مدافع الزمالك من الانتقال للنادى الإسماعيلى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المفاوضات المكثفة بينه وبين قلعة الدراويش خلال الساعات الأخيرة.

 

وتراجع إسلام جمال عن فكرة الانضمام لفريق الشرقية خلال الميركاتو الشتوى الحالى، بعدما تلقى عرضا رسميا فى الساعات الماضية.

 

ودخل إسلام جمال فى مفاوضات مع النادى الإسماعيلى خلال الأيام الماضية للحصول على خدماته، ولكن اللاعب يطلب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى قلعة الدراويش، وهو ما عطل المفاوضات ومن المنتظر أن تحدث انفراجة فى الساعات القادمة بخصوص انتقال مدافع الزمالك لقلعة الدراويش.

 

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أمس الاثنين، أنه تقرر رحيل إسلام جمال عن القلعة البيضاء بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وليس على سبيل الإعارة.

 


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