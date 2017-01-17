بالصور.. ملعب بورت جينتل يستعد لاستقبال مباراة مصر ومالى

الجابون - حاتم رضا

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الجابون، الرتوش الأخيرة على ملعب بورت جينتل، الذى سيستضيف مباراة مصر ومالى فى التاسعة مساء اليوم، بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بكأس الأمم.

ويستعد المنتخب الوطنى لملاقاة مالى فى افتتاح مشواره بكأس الأمم الأفريقية، فى مواجهة صعبة على الفراعنة خاصة لما يمتلكه المنتخب المالى من لاعبين مميزين.

وقامت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية بتجهيز الملعب لاستقبال مباراة مصر ومالى، ووضعت أعلام البلدين على الغرف المخصصة لكل فريق داخل الاستاد.

وقام لاعبو المنتخب الوطنى بزيارة ملعب مباراة مالى أمس، وأبدى بعض اللاعبين استيائهم الشديد من أرضية الملعب خاصة بعدما رفضت اللجنة المنظمة إقامة أى منتخب تدريباته عليه وتم الاكتفاء بتخصيص 15 دقيقة لكل منتخب لتفقد الملعب فقط دون التدريب.