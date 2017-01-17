كتبت ندى مجاهد

يخوض المنتخب الوطنى أولى مبارياته أمام نظيره المالى اليوم فى تمام التاسعة مساء، فى مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية وتضم مجموعة مصر منتخبات غانا ومالى وأوغندا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالى

تنقل عدد من القنوات لقاء مصر ومالى المرتقب وأبرزهم، British Eurosport 1، TVT International، Euro Sport 2 Deutschland، ORTM، Arena Sport 3، Tivibu Spor 1، Fox Sports 1 Italia، SuperSport 4 / HD، Fox Sports Eredivisie 2، Arena Sport 2 HD Cro، Tele Congo، ORTB

وعقد أمس الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الوطنى ونظيره المالى، بحضور المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى والدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق، وإيناس مظهر المنسق الإعلام وعبد الله سيد مسئول المهمات من الجانب المصرى.

كوبر استقر على خطة مباراة مصر ومالى

الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى أستقر على الخطة والتشكيل الذى سيخوض به مباراة الافتتاح قبل مغادرة القاهرة، وهو التشكيل الذى يعتبر ثابت بنسبة 90 %، منذ أن تولى كوبر مسئولية المنتخب، حيث سيعتمد بصورة كبيرة على مهارة وانطلاقات محمد صلاح المحترف فى روما الإيطالى، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب موسكورن البلجيكى وعبد الله سعيد لاعب الأهلى ومحمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودى فضلا عن ثبات وقوة لاعبا الوسط محمد الننى لاعب أرسنال الانجليزى وطارق حامد لاعب الزمالك أو أحمد فتحى لاعب الأهلى حسب وجهة نظر كوبر فى الدفع بأى منهما بجانب الننى.