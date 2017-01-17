راعى الشرقية يعلن الرحيل ويجتمع بمجلس إدارة النادى اليوم

كتبت لبنى عبد الله

يعقد النائب أحمد فؤاد أباظة راعى فريق الشرقية عصر اليوم، جلسة مع مجلس إدارة النادى للمطالبة بالحصول على العقد الذى وقع بين الطرفين.

واستقر أباظة على عدم إكمال مهمته فى رعاية الفريق، فى ظل قيام رئيس النادى بشن الهجوم عليه عبر وسائل الإعلام المختلفة، متهما إياه بأنه السبب فيما يحدث للفريق فى الدورى الممتاز.

يذكر أن منير عقيلة المدير الفنى للشرقية، قد غادر معسكر الفريق الشرقاوى بالقاهرة أمس الاثنين، قبل ساعات من المباراة الودية أمام أبو كبير، معلنا الرحيل بعد تأكده من تبخر الوعود التى حصل عليها بدعم الشرقية بصفقات قوية تساعد على انتشاله من قاع الدورى.