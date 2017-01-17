هل تنضم الجابون لـ6 مدن تحمل لقب "صاحبة السعادة" الكروية للمصريين

كتبت لبنى عبد الله

يستهل منتخب مصر مشواره ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالجابون، فى التاسعة مساءً الليلة، عندما يلاقى نظيره المالى فى ضربة البداية للفراعنة.

ويطمح المنتخب فى تحقيق بداية إيجايبة تكون بمثابة الدافع الأكبر لاستكمال المشوار بحثًا عن اللقب الثامن فى أدغال الأفريقية، فهل تنضم دولة الجابون لتكون الدول السابعة فى محطة إنجازات الفراعنة وشاهد عيان على الأفراح الكروية لمنتخب الساجدين.

ويرصد "اليوم السابع" حكاية 6 دول صانعة السعادة الكروية للفراعنة فى التقرير التالى..

إيطاليا

صادف التأهلين الوحيدين لمنتخب مصر الأول للمونديال تنظيم دولة إيطاليا للمسابقة فى المرتين، فكانت المشاركة الأولى للفراعنة بالعرس العالمى عام 1934 مع أول تنظيم إيطالى لمنافساتها، وينتظر منتخبنا القومى 65 عامًا حتى تقرر إيطاليا تنظيم نسخة 1990 من المونديال كى يصعد مجددًا للمشاركة بمنافسات البطولة.

وكأن نجوم الكرة المصرية يأبون خوض منافسات البطولة الأكبر عالميًا على أرض غير إيطالية، والتى بات اسمها مصدر السعادة لأنصار الكرة المصرية، فلا تزال مقولة المعلق الرياضى الراحل محمود بكر تدوى فى آذان جماهير اللعبة بالمحروسة مع كل إنجاز يحققه الفراعنة: «عدالة السماء تهبط على استاد باليرمو»، والتى أطلقها لحظة هدف تعادل منتخبنا الوطنى فى شباك نظيره الهولندى بمونديال 90.

السودان

فى أول انطلاقة لبطولة كأس الأمم الأفريقية وبمشاركة دولتين إلى جانب مصر هما السودان وإثيوبيا تمكن الفراعنة من حصد اللقب عام 1957 بعد الفوز على إثيوبيا برباعية دون رد، فى النسخة التى أقيمت فى الأراضى السودانية، لتشهد دولة السودان الفرحة الاولى للمصريين.

بوركينا فاسو

وكانت دولة بوركينا فاسو شاهد عيان على التتويج الرابع للفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية عام 1998، وفازت مصر فى المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شىء على جنوب أفريقيا أحرزهما أحمد حسن وطارق مصطفى.

غانا

وفى عام 2008، جاء الدور على دولة غانا لتستقبل إنجازاً جديداً للفراعنة، حينما التقى منتخب مصر مع نظيره الكاميرونى فى ختام البطولة الأفريقية، التى أقيمت بغانا، وانتهت بهدف دون رد للمصريين ليحصد الفراعنة اللقب السادس والثانى على التوالى.

جنوب أفريقيا

ومن بين مباريات خاضها منتخب مصر بتاريخ مشاركاته بكأس العالم للقارات نسختى 1999 بالمكسيك، كانت المشاركة الأبرز فى 2009 بجنوب أفريقيا، لم يحقق الفراعنة إلا انتصاراً وحيداً كان على حساب حامل لقب بطولة العالم وقتها، المنتخب الإيطالى.

وحسم أبناء حسن شحاتة المواجهة الرسمية الوحيدة، التى جمعت المنتخبين على المستوى الرسمى فى الألفية الثالثة، ليكونوا حديث العالم خلال منافسات المونديال المُصغر، وليسطر منتخبنا القومى تاريخاً من ذهب بإسقاط الطليان المتربعين على عرش الكرة العالمية بدولة جنوب أفريقيا، ولا ينسى الملايين من المصريين تألق الفراعنة أمام البرازيل فى البطولة ذاتها، حيث خسر المنتخب المصرى (3_4) بصعوبة بالغة.

أنجولا

وكانت دولة أنجولا حاضرة فى احتكار المنتخب الوطنى اللقب الأفريقى بعد فوزه على غانا بهدف دون رد، فى بطولة 2010 ليصنع مجداً كبيراً فى أدغال القارة الأفريقية.