ضبط محل يبيع خمور بدون تحريص وسيدة تسهل دعارة أخرى بالاسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

القت مباحث الآداب العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على صاحب محل خمور بدون ترخيص، وكوافيره تسهل دعارة أخرى.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بقيام "م. ص 19 سنة" عامل بمحل بدائرة قسم أول العامرية بعرض وبيع الخمور" بدون ترخيص" .

تم استهداف المحل وضبط المتهم، وضُبط بالمحل 730 زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

كما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بقيام "ر. ع" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

كما تمكن ضباط القسم من ضبط "ر. ع"- 35 سنة كوافيره مقيمة دائرة قسم الدخيلة ، و"س. م"- 51 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم الدخيلة، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية بمنطقة شاطئ النخيل 6 أكتوبر - دائرة قسم أول العامرية، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابه.