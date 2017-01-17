أهالى قرية بالشرقية يتصدون لخارجين عن القانون حاولوا سرقة محل ذهب

الشرقية- فتحية الديب

أفاد شهود عيان بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بمحاولة إطلاق أعيرة نارية لسرقة محل للمصوغات الذهبية، وتبين قيام عدد من الأهالى بمطاردتهم، ولاذا بالفرار دون سرقة المحل.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه لم يتم سرقة أى شىء من المحل، أو تحرير محضر بالواقعة، فيما توجه قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، لسماع شهود العيان، ومحاولة التوصل للجناة، والعمل على تحديدهم وضبطهم.