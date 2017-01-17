القبض على شقيقين لتنقيبهما عن الآثار بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث العطارين، القبض على ممرض وشقيقه، نقبا عن آثار ببدروم عقار منزلهما غرب الإسكندرية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة العطارين مفادها قيام كل من، "ا. م"- 23سنة ممرض ، وشقيقه "س. م"- 20 سنة فنى بصريات، بالحفر والتنقيب عن الآثار ببدروم العقار سكنهما رقم 58 شارع سيدى قشطم منطقة كوم الدكة دائرة القسم.

بالانتقال تم ضبطهما وبحوزتهما جوال بداخله قطع حجرية متوسطة الحجم، وكمية من شقف الفخار وماكينة كمبروسور تستخدم فى أعمال الحفر، وتبين وجود حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 8 أمتار تقريباً.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين، وجار العرض على النيابة.