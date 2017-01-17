أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على شقيقين لتنقيبهما عن الآثار بالإسكندرية

Google+ Print
القبض على شقيقين لتنقيبهما عن الآثار بالإسكندرية القبض على شقيقين لتنقيبهما عن الآثار بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث العطارين، القبض على ممرض وشقيقه، نقبا عن آثار ببدروم عقار منزلهما غرب الإسكندرية.

 

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة العطارين مفادها قيام كل من، "ا. م"- 23سنة ممرض ، وشقيقه "س. م"- 20 سنة فنى بصريات، بالحفر والتنقيب عن الآثار ببدروم العقار سكنهما رقم 58 شارع سيدى قشطم منطقة كوم الدكة دائرة القسم.

 

 بالانتقال تم ضبطهما وبحوزتهما جوال بداخله قطع حجرية متوسطة الحجم، وكمية من شقف الفخار وماكينة كمبروسور تستخدم فى أعمال الحفر، وتبين وجود حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 8 أمتار تقريباً.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين، وجار العرض على النيابة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365