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السجن 10 سنوات لتاجر هيروين بمنيا القمح بالشرقية

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السجن 10 سنوات لتاجر هيروين بمنيا القمح بالشرقية السجن 10 سنوات لتاجر هيروين بمنيا القمح بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد مكاوى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، طارق النفراوى ومحمد سراج الدين، وسكرتارية محمد فاروق، تاجر هيروين بمركز منيا القمح بالسجن 10 سنوات.

تعود أحداث القضية رقم 18774 جنايات منيا القمح، لسنة 2016، عندما تمكن ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد أحمد حسن رئيس المباحث، وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، من ضبط " عبد الظاهر م . ع " مقيم دائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل قيامه بترويجها علي عملائه، بدائرة المركز.

وبعرض المتهم علي نيابة منياالقمح، قررت برئاسة المستشار إسلام حشيش إحالته محبوسا إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


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