بلاغ ضد «خالد علي» لارتكابه فعل فاضح أمام شاشات التليفزيون

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المرشح الرئاسي السابق خالد علي، لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقال صبري، إنه بعد إصدار حكم تاريخي لـ”الإدارية العليا”، بأن تيران وصنافير مصرية، وليست سعودية وسيادتنا عليها مقطوع بها، خرج الشعب المصري مهللًا فرحا بهذا الحكم التاريخي، ورصدت وكالات الانباء والفضائيات المحلية والدولية هذة المظاهرات، وفرحة الشعب بها وعرضت علي العالم كلة.

وأضاف صبري، أنه ظهر المبلغ ضدة خالد علي، محمولًا علي الاكتاف أمام المحكمة ملوحًا بأصابعه بـ”إشارات مسيئة” بذيئة حقيرة، شاهدها العالم كلة، وتناسي أنة من المفترض أنة من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة ٢٧٨من قانون العقوبات.

والتمس صبري، متمسكًا بإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضد المدعو خالد علي عمر، وشهرته خالد علي للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري صورة ضوئية تثبت صحة الواقعة محل البلاغ.