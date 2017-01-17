بالصور..هند صبري: مافيش أم مثالية والشهرة سبب غروري

كتبت – إنجي لطفي

تحل الفنانة التونسية هند صبري، ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها “فحص شامل”، غدًا، والمذاع عبر فضائية “الحياة”.

وتكشف صبري خلال الحلقة، حقيقة المرض الذي أصابها بعد الشهرة، وأسباب ذهولها بعد تحليلها نفسيًا، مضيفة أن أكبر مرض أصابها بعد شهرتها في عالم الفن هو الغرور، ولكنها تعرضت لعدة صدمات جعلتها تتغير للأفضل.

وقالت صبرى،”بحب العيادات النفسية والدكاترة النفسيين، ومافيش أم مثالية، و بفكر بالفرنسية واتحدث المصرية والتونسية”.