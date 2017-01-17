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توزيع 1000 كيلو لحوم و3000 قطعة ملابس على الأسر الأكثر إحتياجاً بالشرقية

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توزيع 1000 كيلو لحوم و3000 قطعة ملابس على الأسر الأكثر إحتياجاً بالشرقية توزيع 1000 كيلو لحوم و3000 قطعة ملابس على الأسر الأكثر إحتياجاً بالشرقية

>الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن توزيع 1000 كيلو من اللحوم على 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بقرية بني حسن التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر وذلك بالتنسيق مع جمعية خيرية.

وكذلك توزيع 3000 قطعة ملابس لتوسيع قاعدة التكافل الإجتماعي، وأوضح محافظ الشرقية أن كافة المساعدات المقدمة من مديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات النشطة توجه للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة.

وطالب المحافظ الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمضاعفة المساعدات المقدمة من لحوم وبطاطين ومواد غذائية وملابس لإمكانية الوصول لأكبر عدد من المستحقين وتوفير حياه كريمة لهم .

وشدد محافظ الشرقية على مدير مديرية التضامن الإجتماعي بضرورة إعداد قاعدة بيانات كاملة بأسماء المستحقين للمساعدات وذلك بعد إجراء الأبحاث الإجتماعية و بكل حالة من خلال الإدارات الإجتماعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة .

 

 


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