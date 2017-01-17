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بالصور.. لليوم الثانى أمن دمياط يخلى أرض مشروع بيت الوطن من التعديات

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بالصور.. لليوم الثانى أمن دمياط يخلى أرض مشروع بيت الوطن من التعديات بالصور.. لليوم الثانى أمن دمياط يخلى أرض مشروع بيت الوطن من التعديات

>دمياط - عبده عبد البارى

لليوم الثانى على التوالى تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط تنفيذ الحملة الموسعة لإزالة 200 "مزرعة سمكية" مقامة بالمخالفة على مساحة 114 فدان مخصصة لمشروع بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة.

وشارك فى الحملة قوات قسم شرطة دمياط الجديدة، ومركز شرطة كفر البطيخ، وقسم شرطة التعمير وأمن جهاز مدينة دمياط الجديدة، وتمكنت الحملة من تنفيذ قرارات إزالة المزارع السمكية عن طريق ردمها باللودرات والمعدات.

ومن جانبه، قال المحاسب عبد الحميد السنباطى مدير إدارة التنمية بجهاز مدينة دمياط الجديدة لـ"اليوم السابع" والمشرف على الحملة، إن الحملة تمكنت من تنفيذ قرارات الإزالة  دون أى مقاومة من المعتدين، وتستمر أعمال تمهيد الأرض لليوم الثانى من أجل تسليمها لمشروع بيت الوطن.

ووجه السنباطى الشكر إلى مأمور مركز شرطة كفر البطيخ الذى أجرى الدراسة الأمنية، ونجح فى إقناع الاهالى بالهدوء واحترام تنفيذ القانون، بعد أن تم تأجيل الحملة لحين قيامهم باستخراج الأسماك من تلك المزارع حتى لا تتفاقم خسائرهم.

 

 

 

 

 


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