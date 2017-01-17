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إحالة دعوى تطالب بوقف إجراءات اتفاق قرض صندوق النقد الدولي «للمفوضين»

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إحالة دعوى تطالب بوقف إجراءات اتفاق قرض صندوق النقد الدولي «للمفوضين» إحالة دعوى تطالب بوقف إجراءات اتفاق قرض صندوق النقد الدولي «للمفوضين»

دار القضاء العالى

 

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي يطالب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له المصرية مع صندوق النقد الدولي، وطالب بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان وفقا لنصوص الدستور لهيئة المفوضين.

وجاء في الدعوى رقم ١٠١٩٧ لسنة ٧١ ق، أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب البرلمان المصري على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على المجلس.

ويذكر أن مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، وافق على منح قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ما عزز من قيمة الجنيه أمام الدولار.

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