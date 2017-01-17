محافظ شمال سيناء يشارك باجتماع لجنة تنمية وإعمار المحافظة

غادر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، مدينة العريش، متوجهًا للقاهرة، للمشاركة فى اجتماع لجنة تنمية وإعمار شمال سيناء، والمقرر عقده، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وبحضور أعضاء اللجنة، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها، أنه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات بشتي القطاعات، من بينها الموقف الأمني وتيسير أمور المواطنين، والصحة والكهرباء، والتموين والمياه والتعليم والتضامن الاجتماعي، وتقوية محطات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بالمحافظة، وموقف الكوادر البشرية والفنية، وعدد من القطاعات الأخرى.

واوضح البيان، أن اللجنة تلعب دورا كبيرًا في تنمية وتعمير شمال سيناء، حيث تقوم باتخاذ قرارات فورية في شتى القطاعات، وخاصة قطاعي الأمن والصحة، من أجل التيسير على المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة .