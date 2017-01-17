أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط بقال تموينى استولى على 1200 كيلو زيت وسكر مدعم بشبرا الخيمة

Google+ Print
ضبط بقال تموينى استولى على 1200 كيلو زيت وسكر مدعم بشبرا الخيمة ضبط بقال تموينى استولى على 1200 كيلو زيت وسكر مدعم بشبرا الخيمة

>القليوبية – خالد حجازى

تمكن ضباط مباحث بالاشتراك مع مديرية تموين القليوبية من ضبط بقال تموينى استولى على 1200 كيلو سكر، لتجميعه كميات مـــــن السلع التموينية "زيت – سكر" المدعم من قبل الدولة والمخصص للبقالين التموينيين والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين بغرض احتكار وتجميع تلك السلعة وحجبها عن جمهور المستهلكين وعدم صرفها وبيعها لتجار السوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد حسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة بالواقعة.

 

دلت تحريات المباحث إلى أن "نور أبوزيد" 43 سنة بدال تموينية بناحية بهتيم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ومقيم دائرة القسم لتجميعه كميات مـــــن السلع التموينيــة "زيت – سكر" المدعم من قبل الدولة والمخصص للبقالين التموينيين والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين بغرض احتكار وتجميع تلك السلعة وحجبها عن جمهور المستهلكين وعدم صرفها وبيعها لتجار السوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الاسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعه مستغل الظروف الاقتصاديه التى تمر بها البلاد .

 

وقامت مأمورية استهدفت سالفة الذكر محل التحريات ، حيث تم ضبط الآتـــــى 20 كرتونة زيت حورس بإجمالى وزن 192 كجم خاص بوزارة التموين - 18 كرتونة زيت رويال بإجمالى وزن 172.800 كجم خاص بوزارة التموين -عدد 24 كرتونة زيت كهرمانة بإجمالى وزن 230.400 خاص بوزارة التموين - و 500 كجم سكر معبأ خاص بوزارة التموين تم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة فـــــرع قسم ثان شبرا الخيمة .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 1402 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2017.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو