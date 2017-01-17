ضبط بقال تموينى استولى على 1200 كيلو زيت وسكر مدعم بشبرا الخيمة

القليوبية – خالد حجازى

تمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية تموين القليوبية من ضبط بقال تموينى استولى على 1200 كيلو سكر، لتجميعه كميات مـــــن السلع التموينية "زيت – سكر" المدعم من قبل الدولة والمخصص للبقالين التموينيين والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين بغرض احتكار وتجميع تلك السلعة وحجبها عن جمهور المستهلكين وعدم صرفها وبيعها لتجار السوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد حسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أن "نور أبوزيد" 43 سنة بدال تموينية بناحية بهتيم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ومقيم دائرة القسم لتجميعه كميات مـــــن السلع التموينيــة "زيت – سكر" المدعم من قبل الدولة والمخصص للبقالين التموينيين والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين بغرض احتكار وتجميع تلك السلعة وحجبها عن جمهور المستهلكين وعدم صرفها وبيعها لتجار السوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الاسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعه مستغل الظروف الاقتصاديه التى تمر بها البلاد .

وقامت مأمورية استهدفت سالفة الذكر محل التحريات ، حيث تم ضبط الآتـــــى 20 كرتونة زيت حورس بإجمالى وزن 192 كجم خاص بوزارة التموين - 18 كرتونة زيت رويال بإجمالى وزن 172.800 كجم خاص بوزارة التموين -عدد 24 كرتونة زيت كهرمانة بإجمالى وزن 230.400 خاص بوزارة التموين - و 500 كجم سكر معبأ خاص بوزارة التموين تم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة فـــــرع قسم ثان شبرا الخيمة .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 1402 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2017.