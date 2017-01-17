"زراعة سوهاج ": سعر شيكارة الأسمدة الأزوتية 147 جنيها بالجمعيات الزراعية

سوهاج – عمرو خلف

قال المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أنه تقرر أن تكون أسعار الأسمدة الازوتية يوريا 46.5% ازوت بسعر 147.98 جنيه للشيكارة ، والنترات 33.5% أزوت بسعر 142.98 جنيه للشيكارة فى الجمعيات الزراعية وذلك بناء على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتسعير الاسمدة الازوتية الموزعة على المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات صحفية بأنه تم تطبيق هذه الأسعار مشددا على إعلان هذه الاسعار للمزارعين فى الجمعيات التعاونية وكذلك تشكيل لجان لمتابعة توزيع الاسمدة من الجهات الثلاث "ائتمان – اصلاح- استصلاح" وتحت إشراف مديرية الزراعة والتأكد من كشوف الحصر الفعلى والمعتمدة من الادارة الزراعية وايضا اتباع الدورة المستندية السليمة والموحدة فى جميع أعمال الجمعيات.