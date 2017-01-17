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محافظ بورسعيد ناعيًا شهداء «النقب»: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا

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محافظ بورسعيد ناعيًا شهداء «النقب»: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا محافظ بورسعيد ناعيًا شهداء «النقب»: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا

محافظ بورسعيد

كتب – جمال نوفل

نعى اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شهداء كمين النقب بالوادى الجديدد، اللذين استشهدوا فى الاعتداء الغاشم أثناء تأديه واجبهم الوطنى، و حماية أرواح المواطنين، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته و أن يلهم زويهم الصبر و السلوان.

كما تقدم محافظ بورسعيد، بخالص العزاء الى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وإلى جموع ضباط وأفراد و جنود الشرطة، اللذين يواصلون اللليل بالنهار من أجل فرض الأمن و الأمان و الاستقرار، مؤكدًا على أن ستتصدى بكل قوه للارهاب الغاشم، واجتثاث جذوره، مشيرًا بأن تلك الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة المصريين و مواصلة كافة الجهود من جيش و شرطة و شعب لدحر هؤلاء الخونة.

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