مسئول عراقى: بغداد ستكون نقطة حوار لاستقرار المنطقة

بغداد (أ ش أ)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى همام حمودى نجاح مؤتمر بغداد للحوار بمشاركة جميع المسئولين والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والأكاديميين العراقيين، مشيرا إلى مواصلة الاصلاحات والخروج من الطائفية إلى الوطنية، ومن المحاصصة إلى مشاركة الجميع عبر الحوار.

وقال حمودى- فى مؤتمر صحفى بمقر البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الثلاثاء، "إن العراق والنظام الديمقراطى تزيده التحديات قوة، مؤكدا أن الجيش العراقى أصبح أكثر قوة بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابى الذى ينهار حاليا بوحدة العراقيين والقوات المسلحة".

وأضاف أن المنطقة يجب أن تتولى بنفسها ملف الأمن.. وبغداد ستكون نقطة حوار من أجل استقرار المنطقة.

وكان مجلس النواب العراقى قد استضاف اليوم الأول من مؤتمر حوار بغداد يوم السبت الماضى وجامعة بغداد فى اليوم التالى وختام المؤتمر الذى شارك فيه ممثلون عن برلمانات دول جوار العراق ومصر، التى مثلها رئيس لجنة الشؤون العربية اللواء سعد الدين الجمال، واعتذرت تركيا عن حضوره، إضافة إلى باحثين وشخصيات سياسية عراقية وافتتحته رئاسات العراق الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادى، والنواب سليم الجبورى، والقضاء الأعلى مدحت المحمود.