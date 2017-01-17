السلة يختار شعبان إبراهيم رئيسا لمنطقة الإسكندرية

ياسمين يحيى

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، تعيين شعبان إبراهيم رئيسا لمنطقة الإسكندرية خلفا إلى عبد العزيز سلامة، الذى تقدم باستقالته من منصبه نظرا لظروف خاصة به.

كان اتحاد السلة قد أسند إلى أيمن صدقى نائب رئيس منطقة الإسكندرية، منصب القائم بأعمال الرئيس، لحين الاستقرار على رئيس منطقة جديد خلفا لعبد العزيز سلامة، حتى وقع الاختيار على شعبان إبراهيم.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة السلة أسند إلى مصر تنظيم واستضافة تصفيات المنطقة الخامسة على مستوى الرجال والسيدات فى الفترة من 12 إلى 18 مارس المقبل، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وتم اختيار خالد القوصى مديرا للبطولة، وسمية مصطفى رئيسا لبعثة السيدات، أما محمد عبد المطلب فرئيسا لبعثة الرجال.