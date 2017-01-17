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إبراهيم سعيد قبل مباراة مصر و مالى: البداية هى الأهم

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إبراهيم سعيد قبل مباراة مصر و مالى: البداية هى الأهم إبراهيم سعيد قبل مباراة مصر و مالى: البداية هى الأهم

>كتب أحمد توفيق

أكد إبراهيم سعيد لاعب الوطنى الأسبق، أن ضربة البداية هى الأهم بالنسبة للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالجابون.

 

وتستعد لمواجهة مالى فى التاسعة مساء اليوم، فى أولى مباريات المنتخب الوطنى بأمم الجابون ضمن مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة.

 

وتمنى إبراهيم سعيد تحقيق المنتخب الوطنى الانتصار فى مواجهة مالى، لأن البداية القوية ستساهم فى نجاح الفراعنة فى تحقيق إنجاز جديد بالبطولة الأفريقية.

 

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تمنياتى بالتوفيق لمنتخب مصر و لجميع اللاعبين والمنظومة الرياضية بالكامل فى كأس الأمم الأفريقية البداية هى الأهم".

 

ونجح إبراهيم سعيد فى تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى عام 2006 عندما أقيمت البطولة فى مصر قبل الغياب عن الفراعنة فى بطولتى 2008 و2010.


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مصر 365

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