حرمان طالبة بآداب الزقازيق من الامتحانات لتعديها بالضرب على مراقب اللجنة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور عماد مخمير عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق، أنه تقرر إحالة طالبة لمجلس التأديب وحرمانها دخول الامتحانات لتعديها باللفظ والضرب على أستاذ جامعى.

وأضاف عميد كلية الأداب في تصريح خاص، أنه سيتم توقيع العقوبات المقررة قانونيا في مثل هذه الوقائع.

وكانت الكلية شهدت واقعة مؤسفة، حيث ضبطت طالبة بالفرقة الثانية قسم الجغرافيا، حيال قيامها بالغش وطلب منها المراقب تغيير مكانها، حيث رفضت الانتقال من المقعد و تعدت عليه بالسب، وباستدعاء مراقبين اللجان قامت بالتعدى عليهم لفظيا، ودفعت أحدهم من وجهه.