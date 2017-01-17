«الصحة»: 47 ألف تحليل لعينات الأدوية للتأكد من جودتها خلال 2016

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، عن إجراء 47332 تحليل لعينات الادوية، للتأكد من جودتها وفاعليتها وسلامتها، وذلك خلال عام 2016.

وأوضح الدكتور أسامة بدارى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، أن الهيئة تقوم بالرقابة وإجراء التحاليل على المواد الخام، ومستحضرات صيدلية، والتجميل والنباتات الطبية وغيرها، وذلك لكافة الأشكال الصيدلية المخصصة للأستهلاك الآدمى والبيطرى المحلى أو المستورد.

وأشار الى اهتمام الهيئة بالبحث العلمى وتدريب الكوادر العلمية فى مجال الدواء وذلك بالأشتراك فى الجمعيات العلمية والمؤتمرات وايفاد المختصين للتدريب فى المراكز الطبية المتخصصة داخل البلاد وخارجها بالهيئات والجامعات، حيث حصل 77 فرد خلال عام 2016،على درجة تمهيدى ماجستير عن طريق الهيئة، وعدد 88 على درجة الماجستير، وعدد 24 على درجة الدكتوراة، كما تم تدريب عدد 855 فرد من داخل الهيئة وخارجها على تنمية الموارد البشرية واستغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى تنظيم عدد 2 ورشة عمل للعاملين بالهيئة بالتعاون مع هيئة التبادل العلمى الألمانى، بالإضافة إلى تدريب عدد 25 محلل من قبل هيئة “دستور الدواء الأمريكى”.

والجدير بالذكر، أن الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، هى الجهه الوحيدة التابعة لوزارة الصحة والسكان والمنوطة بالرقابة على المستحضرات الصيدلية، ومستحضرات التجميل، والمواد الخام والمبيدات الحشرية، والمطهرات والأدوية البيطرية، والمستلزمات الطبية، وكذلك جودة وسلامة وفعالية الدواء المستخدم بالسوق المصرى، محلى الصنع والمستورد.