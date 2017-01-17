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اليوم.. أولى مواجهات الفراعنة في أمم إفريقيا أمام مالي

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اليوم.. أولى مواجهات الفراعنة في أمم إفريقيا أمام مالي اليوم.. أولى مواجهات الفراعنة في أمم إفريقيا أمام مالي

يلتقي اليوم الثلاثاء، منتخب ،  نظيره المالي، في أولى مبارياته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجابون حاليا، على استاد بورت جنتيل.
> وتقام المباراة ضمن مباريات المجموعة الرابعة، التي تنطلق مبارياتها اليوم، فى اللقاء الذى سيقام فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء تحكيميًا طاقم تحكيم مكون من الجنوب إفريقى دانيال بينيت والمساعدين زاكلى سوزى (جنوب إفريقيا) وماريوس دوناتيون (كوت ديفوار).

ويدخل منتخب مصر المباراة رافعا شعار الفوز لكى يضمن ضربة بداية قوية وينتزع أول ثلاث نقاط فى المجموعة تعطيه دفعة معنوية وكروية كبيرة فى مواصلة المشوار نحو التأهل للدور الثانى للبطولة .

وفى المقابل فان المالى سيدخل المبارة بطموح الفوز وتحقيق المفاجأة وسيحاول ان يكون ندا املا فى انتزاع النقاط الثلاث أو على الاقل حصد التعادل رغبة فى عدم الهزيمة فى ضربة البداية.

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