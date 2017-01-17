«البترول» توقع اتفاقيتين للتنقيب عن النفط والغاز

(أ.ش.أ)

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقيتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحارى للزيت، للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول، وإنتاجهما في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس.

وذكر بيان لوزارة البترول، أن الاتفاقية الأولى لهيئة البترول وشركة صحارى، تنص على حفر 11 بئرًا في منطقة امتياز غرب قارون بالصحراء الغربية، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى حوالى 30 مليون دولار ومنح توقيع 5 ملايين دولار، وأن الاتفاقية

> الثانية لهيئة البترول بمنطقة امتياز شقير البحرية بخليج السويس وتقوم بالعمليات شركة شقير البحرية للزيت (اوسوكو) نيابة عن هيئة البترول.

وقع الاتفاقيتين مع وزير البترول كل من المهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس على ميرا المدير العام لشركة صحارى للزيت، بحضور المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلا أول الوزارة والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.