وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات

(أ.ش.أ)

استقبل ميناء الزيتيات، اليوم، السفينة “ارزوجاز”، وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وذكر ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستقبل العبارة “مسرة” وعلى متنها 292 راكبًا، و9 شاحنات و6 سيارات، والسفينة “بوسيدون إكسبريس” وعلى متنها 37 شاحنة و66 راكبًا، والسفينة “النوى إكسبريس” وعلى متنها 29 شاحنة.

وأضاف يوسف، أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال العبارة “سينا” وعلى متنها 293 راكبًا، و8 برادات، و11 تريلًا، و5 سيارات، كما تغادر العبارة “سينا” وعلى متنها 35 راكبًا، و27 برادًا و8 تريلات.