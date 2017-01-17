«الصحة»: 113 ألف قرار علاج على نفقة دولة خلال أسبوعين بتكلفة 193مليون جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصدار 113 ألف و 539 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الأسبوعين الماضيين، فى محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت193مليون و144 ألف جنيه.

‫وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 28 ألف و23 قرار علاج لمرضى فيروس “سي”، لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف كاظم، أن القرارات تضمنت 78 ألف و445 قرارًا، لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 644 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 75 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي. ‫

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا، وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية، لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.