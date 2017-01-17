أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الصحة»: 113 ألف قرار علاج على نفقة دولة خلال أسبوعين بتكلفة 193مليون جنيه

Google+ Print
«الصحة»: 113 ألف قرار علاج على نفقة دولة خلال أسبوعين بتكلفة 193مليون جنيه «الصحة»: 113 ألف قرار علاج على نفقة دولة خلال أسبوعين بتكلفة 193مليون جنيه

وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصدار 113 ألف و 539 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الأسبوعين الماضيين، فى محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت193مليون و144 ألف جنيه.

‫وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 28 ألف و23 قرار علاج لمرضى فيروس “سي”، لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف كاظم، أن القرارات تضمنت 78 ألف و445 قرارًا، لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 644 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 75 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي. ‫

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا، وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية، لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا