تحرير حي نينوى الشرقية من قبضة تنظيم «داعش» بالموصل

(أ.ش.أ)

> سيطرت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية، اليوم، على حي “نينوى الشرقية” شرق حي “النبي يونس”، والذي حررته القوات، أمس، بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وصرح قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، الفريق عبد الأمير يارالله، “إن قوات مكافحة الإرهاب حررت حي نينوى الشرقية، ومنطقتي سوق الأغنام، وباب شمس من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي، ورفعت علم العراق فوق مبانيها، بعد تكبيد التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات”.

وكانت القوات العراقية المشتركة قد حررت أربع أحياء هي القيروان، والكندي، والجماسة، والنبي يونس، ومرقد النبي يونس شرقي مدينة الموصل، وقتلت العديد من الإرهابيين ودمرت آليات مفخخة ومسلحة للتنظيم.