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«إسماعيل» يوجه بسرعة ضبط مرتكبي حادث كمين «النقب»

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«إسماعيل» يوجه بسرعة ضبط مرتكبي حادث كمين «النقب» «إسماعيل» يوجه بسرعة ضبط مرتكبي حادث كمين «النقب»

شريف إسماعيل

 

(أ.ش.أ)

أدان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشدة الحادث الإرهابي، الآثم الذي وقع مساء أمس، بمحيط ارتكاز “النقب” الأمني الحدودي بالوادى الجديد، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة البواسل، معربًا عن خالص التعازي وعميق المواساة لأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وتابع رئيس مجلس الوزراء تطورات الحادث فور وقوعه أولًا بأول، كما أطمأن إلى إجراءات نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ووجه بالإسراع في كشف كافة الملابسات، وتتبع الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع.

وثمن إسماعيل، التضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة العناصر الإجرامية الآثمة، مؤكدًا استمرار الدولة في بذل الجهود للقضاء على الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة الهدامة، مشددًا على أن هذه الأعمال الجبانة لن تنجح فى النيل من عزيمة وإصرار الشعب المصري في مكافحة قوى الشر والإرهاب.

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