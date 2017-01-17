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«القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات العمل في 6 مهن بالقاهرة

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«القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات العمل في 6 مهن بالقاهرة «القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات العمل في 6 مهن بالقاهرة

وزير القوي العاملة محمد سعفان

(أ.ش.أ)

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقاهرة، منطقة شرق مدينة نصر، اليوم، ولمدة 15 يومًا، في قبول طلبات راغبي العمل في 6 مهن.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الرواتب تبدأ من 1200 إلى 2000 جنيه، بجانب بدل إضافي مع ميزة التأمينات الاجتماعية، إلي جانب التأمين الصحي والرعاية الطبية مع شركة طبية خاصة، ومنح في العيدين ومزايا عينية وانتقالات من وإلى الشركة الطالبة لفرص العمل، وحوافز انتماء للعاملين ومزايا عينية أخرى.

وأشارسعفان، إلى أن السيرة الذاتية تقدم شخصيًا إلى مدير منطقة قوي عاملة شرق مدينة نصر، والكائنة بـ “16 عمارات الشركة – النزهة أمام دار الدفاع الجوي”، من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا.

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