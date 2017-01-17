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وزير الخارجية يتوجه للبحرين حاملًا رسالة شفهية من السيسي للملك

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وزير الخارجية يتوجه للبحرين حاملًا رسالة شفهية من السيسي للملك وزير الخارجية يتوجه للبحرين حاملًا رسالة شفهية من السيسي للملك

سامح شكري وزير الخارجية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البحرينية المنامة، ناقلا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري خلال الزيارة مع  ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، مشيرا إلى العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنه سيتم أيضا خلال الزيارة استعراض أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي، مؤكدا في هذا الصدد على وجود توافق في الرؤى بين المنامة والقاهرة حول ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات العالم العربي، وأهمية تكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين الدول العربية في سبيل تحقيق هذا الهدف.

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