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«النقل»: تنفيذ مشروعات «كهربة إشارات السكك الحديدية» بتكلفة 5.2 مليار جنيه

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«النقل»: تنفيذ مشروعات «كهربة إشارات السكك الحديدية» بتكلفة 5.2 مليار جنيه «النقل»: تنفيذ مشروعات «كهربة إشارات السكك الحديدية» بتكلفة 5.2 مليار جنيه

الدكتور جلال سعيد وزير النقل

اجتمع الدكتور جلال سعيد وزير النقل، مع الشركات المنفذة لمشروعات “كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية”، لمتابعة معدلات التنفيذ فيها، والتي تهدف إلى تحسين مستويات الأمان لحركة القطارات على مختلف الخطوط، وزيادة كفاءة الشبكة. وذلك بحضور قيادات هيئة السكك الحديدية.

وصرح سعيد، أن المشروع تنفذه ثلاث شركات عالمية هي “تاليس”، وتنفذه على خط القاهرة /الأسكندرية، بطول 208 كم، وتكلفة 1710 مليون جنيه، وشركة “سيمنس”، والتي تنفذه على خط بنها/بورسعيد بطول 214 كم، وتكلفة 1933 مليون جنيه، و”الستوم”، زالتي تنفذه على خط بني سويف / أسيوط بطول 250 كم، وتكلفه 1563مليون جنيه، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تحسين مستويات الأمان لحركة القطارات، ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة، حيث يتم تزويد الخطوط بأحدث نظم الإشارات في العالم، و تحسين مستويات أمان حركة المركبات على المزلقانات، بالاضافة إلى زيادة سعة الخطوط لمزيد من القطارات وتمكين الهيئة من رفع سرعة القطارات على الشبكة.

وأشار سعيد، بأن المشروع يتضمن إنشاء مبانى تحكم مركزي، وابراج رئيسية على طول الخطوط، وأبراج ثانوية، سوف يتم الانتهاء منها تباعًا مع نهاية تنفيذ المشروع، ويتم تزويد المبانى بأحدث المعدات لنظم الربط الإلكترونى والاتصالات والتحكم، ويسمح النظام أيضًا بتشغيل ومسير القطارات بأمان فى الاتجاه العكسى في حالات الطوارئ، وهو مايطبق لأول مرة فى .

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