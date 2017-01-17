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رسميا.. النائب الأول للرئيس الإيرانى يستقبل رئيس الوزراء السورى

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رسميا.. النائب الأول للرئيس الإيرانى يستقبل رئيس الوزراء السورى رسميا.. النائب الأول للرئيس الإيرانى يستقبل رئيس الوزراء السورى

>طهران (أ ش أ)

أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، فى مجمع سعد اباد الثقافى الرئاسى فى العاصمة الإيرانية طهران مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء السورى عماد خميس وكان على رأس المستقبلين النائب الأول للرئيس الإيرانى اسحاق جهانجيرى.

وذكرت وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية أن زيارة رئيس الوزراء السورى تأتى للتباحث مع المسئولين الإيرانيين حول الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتنموية والرقى بمستوى العلاقات الاقتصادية وتعميم ذلك على سائر المجالات وتطوير التعاون فى مجال مكافحة الارهاب.

ومن المقرر- حسب ارنا- التوقيع على أربع وثائق للتعاون خلال اللقاءات الثنائية بين عماد خميس واسحاق جهانجيرى.

ويرافق عماد خميس فى زيارته إلى طهران؛ وزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة الخارجية والنفط والثروة المعدنية والاتصالات والتكنولوجيا ورئيس البنك المركزى.

كما تأتى زيارة رئيس الوزراء السورى إثر الزيارة التى قام بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى إلى دمشق الاسبوع الماضى ولقاءاته مع كبار المسؤولين السوريين.

وسوف تشمل محاور مشاورات عماد خميس وشمخانى استمرار المشاورات بين البلدين ومتابعة الاتفاقيات فى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية ومناقشة أليات حماية ودعم الانتصارات الاخيرة فى سورية، لاسيما تحرير مدينة حلب الاستراتيجية.


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