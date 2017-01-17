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"البنيان المرصوص" تعثر على 2500 جثة لعناصر "داعش" عقب تحرير "سرت"

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"البنيان المرصوص" تعثر على 2500 جثة لعناصر "داعش" عقب تحرير "سرت" "البنيان المرصوص" تعثر على 2500 جثة لعناصر "داعش" عقب تحرير "سرت"

>وكالات الأنباء

أعلن محمد الغصرى، المتحدث باسم وزارة الدفاع فى حكومة الوفاق الوطنى الليبية، أن عدد جثث مسلحى تنظيم "داعش" المحتفظ بها عقب تحرير مدينة سرت فاق 2500 جثة، وذلك حسب موقع "روسيا اليوم".

وأكد الغصرى، لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية، أمس الاثنين، وجود مزيد من جثت مسلحى التنظيم، قدرها بالمئات، لاتزال تحت الأنقاض فى مدينة سرت.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع فى حكومة الوفاق الوطنى، فى تصريحه، على أنه لم يستطع أى "داعشى" من الفرار من "سرت" بعد محاصرتها من قبل قوات البنيان المرصوص، مضيفًا: "لم يهرب أحد من "سرت" أثناء تطويقنا للمدينة، فالمجموعات التى هربت للجنوب كانت خارج نطاق تطويقنا لسرت".

ومن جهة أخرى، أوضح أن انتشار "داعش" فى الجنوب سوف يكون مشكلة كبيرة لليبيا، وتحريرها سيحتاج لسنوات، مشيرًا إلى أنه إذا اشتعلت الحرب فى الجنوب الليبى، فبدايتها ستكون معروفة، ولكن نهايتها لن تكون معروفة، مضيفًا: "أعتقد أن الحرب فى الجنوب قادمة إذا ما استمر الوضع السياسى الحالى".

وكانت "قوات البنيان المرصوص" الموالية لحكومة الوفاق الوطنى، قد تمكنت بداية ديسمبر الماضى، من القضاء على أخر فلول تنظيم "داعش" فى مدينة "سرت" بعد معارك طاحنة تواصلت 7 شهور، بمساندة ضربات جوية أمريكية، بدأت فى الأول من أغسطس الماضى.


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