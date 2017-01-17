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السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب بمدينة بلبيس بالشرقية

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السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب بمدينة بلبيس بالشرقية السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب بمدينة بلبيس بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب بمدينة بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

وكان اللواء راضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد سمير أبوروضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، بنشوب حريق بورشة أخشاب، بمنزل خلف الإدارة التعليمية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

 

وتبين نشوب الحريق بورشة للموبيليا بالطابق الأرضى مساحتها 100 متر، ملك "حسين أ ح" 32 سنة نجار، ورجح أن يكون سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى، ولم يتهم أحد أويشتبه فى حدوثه جنائيا، و نتج عن ذلك احتراق بعض الأخشاب دون حدوث ثمة إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 781 إدارى المركز لسنة 2017، جارى العرض على النيابة العامة.

 


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