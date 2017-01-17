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بعد قليل ..رئيس الوزراء يتوجه لمقر وزارة التربية والتعليم

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بعد قليل ..رئيس الوزراء يتوجه لمقر وزارة التربية والتعليم بعد قليل ..رئيس الوزراء يتوجه لمقر وزارة التربية والتعليم

>كتبت هند مختار

يتوجه المهندس  شريف إسماعيل، رئيس  الوزراء، بعد قليل لمقر وزارة التربية والتعليم لعقد اجتماع مع الدكتور الهلالى الشربينى ،وزير  التربية والتعليم، بمقر الوزارة فى إطار الجولات التي يقوم بها رئيس  الوزراء لمقرات الوزارات لتقييم ومتابعة الأداء.

ويتناول الاجتماع متابعة خطة الوزارة لتأمين امتحانات  الثانوية العامة وخطة الوزارة لتطبيق نظام البوكليت بامتحانات الثانوية العامة.

كان رئيس الوزراء قد بدأ منذ أيام جولاته على مقرات الوزارات، حيث التقى وزراء الصحة والتخطيط والنقل بمقرات وزاراتهم وتناول عرض خطة كل وزير.

 

 


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