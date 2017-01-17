رئيس الوزراء يدين حادث كمين النقب الإرهابى.. ويوجه برعاية المصابين

كتبت هند مختار

أدان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشدة الحادث الإرهابي الغادر والذى وقع مساء أمس بمحيط ارتكاز كمين "النقب" الأمني الحدودي بمحافظة الوادى الجديد، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة البواسل، معرباً عن خالص التعازى وعميق المواساة لأسر الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، تطورات الحادث فور وقوعه أولاً بأول، كما اطمأن إلى إجراءات نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ووجه بالإسراع فى كشف كافة الملابسات، وتتبع الجناة وتقديمهم للعدالة.

وثمن رئيس الوزراء، التضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة العناصر الإجرامية الآثمة، مؤكداً استمرار الدولة فى بذل الجهود للقضاء على الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة الهدامة، ومشدداً على أن هذه الأعمال الجبانة لن تنجح فى النيل من عزيمة وإصرار الشعب المصري في مكافحة قوى الشر والارهاب.