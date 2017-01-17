مصر وبولندا..التعليمات الأخيرة للمنتخب العسكرى قبل ضربة البداية بـ3 ساعات

كتبت لبنى عبد الله

قرر محمد عمر المدير الفنى للمنتخب العسكرى، عقد محاضرة فنية للاعبيه فى الثانية عشر ظهراً قبل ثلاث ساعات من اللقاء المنتظر الذى يجمع المنتخب بنظيره البولندى فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة فى افتتاح مشوار المنتخب العسكرى بكأس العالم العسكرية المقامة حالياً بعمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

ويركز عمر خلال المحاضرة الفنية على التعليمات الأخيرة الخاصة باللقاء ليطالب اللاعبين بالتركيز والعمل الجماعى لتحقيق الفوز فى المباراة الأولى، لتكون دافعًا أمامهم لاستكمال باقى مباريات المونديال بشكل قوى لاسيما أن المباراة ستكون بمثابة الانطباع عن مستوى المنتخب المصرى بطل العالم العسكرى خمس مرات، والمرشح بقوة من جانب جميع الخبراء للفوز باللقب السادس.

ومن المنتظر أن يخطر محمد عمر لاعبى المنتخب بخطة المباراة وطريقة اللعب خلال المحاضرة الأخيرة مع التركيز مع إيضاح نقاط القوة والضعف بمنتخب بولندا قبل الإعلان عن التشكيل الرسمى والتوجه للملعب.

ويتناول نجوم الفريق وجبة الغداء فى تمام الواحدة ظهراً تمهيداً للتحرك للملعب فى تمام الثانية والربع ظهراً.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بولندا وكندا وسوريا.