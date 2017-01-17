ضبط 240 هاربا من أحكام قضائية وإزالة 58 حالة إشغالات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نفذت المباحث الجنائية فى أسوان، وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز، حملة مكبرة اليوم، الثلاثاء، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، تضمنت الجهود ضبط 240 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز، وأقسام محافظة أسوان، وتمكن الضباط من القبض على هاربين من أحكام جنائية.

وكما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط 94 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 21 هاربين من جنح الحبس المستأنف .

كما أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 74 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و49 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 1720 جنيها، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، حيث أسفرت الجهود عن رفع 58 حالة إشغالات بالطريق العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتصرف.