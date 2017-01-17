مديرية أمن الأقصر تضبط متهمين هاربين من أحكام و3 بحوزتهم أسلحة نارية

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية أمن الأقصر حملة أمنية، أشرف عليها اللواء عصام الحملى مدير الأمن، القبض على المخالفين والهاربين من أحكام قضائية، نجحت فى القبض على 5 متهمين بينهم 2 هاربين من أحكام، و3 بحوزتهم أسلحة نارية، وكيلو بانجو، و44 قرص تامول.

وأسفرت جهود الحملة، التى قادها اللواء زكى مختار مدير مباحث الاقصر، فى مدينة أرمنت عن ضبط كل من "ع.أ.ع" 64 سنة مزارع، وبحوزته سلاحا ناريا عبارة عن بندقية خرطوش اجنية الصنع، و"أ.م.ن" 38 سنة عامل أجري، وبحوزته سلاح نارى عبارة بندقية آلى عيار 7.62×39 و15 طلقة من العيار، و"أ.ع.م" 34 سنة عاطل، وبحوزته 10 لفافة ورقية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى واحد كيلو جرام تقريباً، و44 قرص تامول ومقص حديدى، ومبلغ مالى 2100 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة بيعة للمواد المخدرة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائه.

وفى مدينة القرنة تم ضبط كل من "ع.ع.ح" 51 سنة هارب ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن لمدة سنة غيابى فى جناية سلاح بدون ترخيص، و"أ.ع.ع" 19 سنة، هارب ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن لمدة سنة غيابى فى جناية سلاح بدون ترخيص.

كما تم ضبط 7 قضايا تموين مختلفة، و52 قضية مرافق، وضبط 1230 مخالفة مرورية، وضبط 30 دراجة بخارية "بدون لوحات – بدون رخصتى تسيير وقيادة – السير عكس الاتجاه"، و8 حالات تم الكشف عليها من المواد المخدرة ( سائقين اثناء القيادة)، منهم حالتين إيجابيتين، وتم تنفيذ 283 حكما قضائيا متنوعا.