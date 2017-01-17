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"التنظيم والإدارة": مراجعة تعيينات حملة الماجستير بعد ضبط واقعة تزوير

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"التنظيم والإدارة": مراجعة تعيينات حملة الماجستير بعد ضبط واقعة تزوير "التنظيم والإدارة": مراجعة تعيينات حملة الماجستير بعد ضبط واقعة تزوير

>كتبت آية دعبس

قرر المستشار محمد جميل ،   رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تشكيل لجنة للتفتيش ومراجعة أوراق تعيينات حملة الماجستير فى الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس الجهاز، فى بيان صحفى، أن هذا القرار يأتى بعد ضبط حالة تزوير في شهادة صادرة عن الجهاز بالتعيين فى إحدى الوحدات الإدارية ، مشيرا  إلى أنه سيتم إعلان النتائح التى ستتوصل إليها اللجنة على الرأى العام فى إطار تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.

 وأكد جميل ،  أن الجهاز لن يتوقف عن مواجهة  الفاسدين أيا كانت مواقعهم ومختلف أشكال وصور الفساد الذى يقف عائقا رئيسيا أمام عملية التنمية المنشودة، مشددا على سعى الجهاز إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والإرتقاء بالعمل الإدارى فى مختلف الوحدات الإدارية، من خلال خلق بيئة عمل بعيدة عن البيروقراطية وتحارب الفساد ولا تتستر على الفاسدين .


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