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إجراءات أمنية مشددة على الأقسام والمنشآت الشرطية بالوادى الجديد

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إجراءات أمنية مشددة على الأقسام والمنشآت الشرطية بالوادى الجديد إجراءات أمنية مشددة على الأقسام والمنشآت الشرطية بالوادى الجديد

>الوادى الجديد - ماهر أبو نور وهيثم البدرى

نشرت مديرية أمن الوادى الجديد والأقسام الشرطية التابعة لها تعزيزات أمنية وقوات مكثفة أمام المنشآت الشرطية والمبانى الحيوية والهامة تحسبا لوقوع هجمات إرهابية أخرى فى أعقاب الهجوم الإرهابى الذى تعرض له كمين النقب عند نقطة الكيلو 67 على طريق الخارجة أسيوط، حيث تم فرض كردونات أمنية فى محيط الأقسام وشددت قوات الأمن من إجراءات التفتيش فى الميادين المؤدية إلى قلب المدن الرئيسية بالمحافظة.

 

وأكد مصدر أمنى بمديرية الأمن أن مرتكبى الهجوم استخدموا أسلحة ثقيلة فى مهاجمة الكمين مستغلين فترة تبديل الخدمات الأمنية حيث تم التعامل الأمنى معهم وتم استهداف اثنان منهم، فيما أسفر إطلاق النار العشوائى والكثيف على مبنى الكمين عن سقوط الشهداء الذين واجهوا الإرهابيين بالاشتباك المباشر، مؤكدا على أنه يجرى تمشيط كافة المناطق الجبلية لتعقب الجناه.


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